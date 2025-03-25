PLG／42歲野獸灌籃？ 林志傑還原當下笑喊「瞎」

42歲的台北富邦勇士球星「野獸」林志傑和球團提前續約，晚上勇士例行賽主場最終戰一上場就獲得球迷熱烈歡呼，他第一節還有作勢要灌籃的動作，似乎要展示有再戰一年的條件。

不過賽後談到作勢灌籃的動作，林志傑忍不住失笑，他說：「那球對我來講也是滿瞎的，也差太多了。」他透露當下只是手指有抓到球，所以做出這動作，「沒想那麼多，只是想做一下想看看到底差多遠。」

今天替補上陣的林志傑對自己要求仍高，幾次沒進球後還有懊惱動作，出賽15分鐘拿下5分的他還主動提到，第三節被獵鷹追上時自己正是在球場上，「上半場大家都打得滿好，第三節開始，我上以後被一波流，（正負值）負18是最高，代表我沒作用，讓對方追上來。」

林志傑接續說，幸好今天除了自己，其餘隊友都有按照團隊的進攻防守策略，做得非常好，最後有頂住獵鷹反撲，以103：94贏下比賽，「感謝所有隊友的努力。」

勇士執行教練吳永仁則是分享一則小故事，他透露外籍生莫巴耶因急性腸胃炎發燒，早上才去急診，原本沒預期能出賽，但他下午傳訊息說打完兩針後感覺OK，晚上還上場29分鐘、拿下15分，展現出「勇士精神」；他也讚所有本土鋒線球員表現出色，打出一場團隊勝利。