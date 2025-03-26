PLG／42歲再戰1年 林志傑續約勇士

台北富邦勇士隊昨天迎接本季PLG例行賽主場最終戰，賽前驚喜宣布和籃壇指標球星「野獸」林志傑完成續約；四十二歲的林志傑確定再戰一年，不只球迷開心，隊友也驚喜。

二○二○年從勇士開啟職業生涯的周桂羽透露，早上看新聞才知道「傑哥」續約，雖然嚇到，但十分開心。他說：「傑哥帶給年輕球員的職業精神，就算受傷也會提早到場復健、做重訓，很努力才打到這個年紀，希望自己生涯也能打很久。」

洪楷傑也說，上個球季結束就曾問過大學長生涯規畫，「大家都會問他」，現在多了一年，和他一起訓練比賽，很榮幸。

四十二歲的林志傑去年季前媒體日就曾透露「最後一舞」念頭。勇士領隊許晉哲透露，最大轉折是林志傑季中受傷，復出後狀況很好，自己也猶豫是否再戰，加上球團與他不斷討論，最終取得續約共識。

許晉哲形容，林志傑是執教生涯看過最自律的球員，球隊下午四點練球，幾乎都是最早到的球員，且是一點半、兩點就出現，隊友到場時已在重訓室練完一輪，對飲食和訓練的態度是年過四十仍能維持好狀態的關鍵，也給年輕球員很好的榜樣。

林志傑二○○一年展開職業生涯，二○○九年加入大陸CBA浙江廣夏隊，二○一九年回台成為勇士看板球星，更幫助勇士完成PLG三連霸紀錄。

許晉哲表示，「野獸」在勇士的定位不會改變，除了幫助球隊拿好成績，更有傳承味道，且除了指點自家隊友，連場上對手諸如桃園璞園領航猿隊當家球星盧峻翔都受惠，「提攜後輩會是林志傑下個賽季持續做的事」。