PLG／洪楷傑領軍擊退獵鷹 勇士排名登上第2

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天包括洪楷傑19分在內，6人得分雙位數，最終以103比94擊敗台鋼獵鷹，不僅取得對戰4連勝，排名也超車獵鷹來到第2名。

勇士賽前僅落後排名第2的獵鷹0.5場勝差，今天在台北和平籃球館迎接本季最後一場例行賽主場賽事，兩隊正面交鋒，也攸關到第2名之爭。

勇士賴廷恩開賽連續命中三分，加上洋將沃特斯（Brandon Walters）在禁區搶分，開局聯手打出一波24比7攻勢，面對獵鷹進攻端回溫，追成僅剩個位數，林志傑首節尾聲轉身接球後上籃，不僅為勇士再次取得雙位數領先，也讓場邊球迷興奮地歡呼。

勇士的洪楷傑次節火力全開，單節獨攬12分，將分數拉開至58比40。

雙方易籃後，獵鷹洋將翟蒙（De'Mon Brooks）、鉑金（Nick Perkins）第3節扛起進攻重任，將分數追成71比75。

獵鷹決勝節李允傑飆進三分球，一度率隊扳平戰局，而勇士洪楷傑隨即在外線還以顏色，兩隊陷入拉鋸戰。

勇士在剩下不到2分鐘，靠著莫巴耶、陳又瑋合計4罰3中，加上洪楷傑上籃，再度拉開差距，不僅收下近期2連勝，包括今天在內，近4次碰上獵鷹都贏球。

勇士今天洋將雖僅登錄2名，但團隊共6人得分雙位數，洪楷傑攻下全隊最高19分，沃特斯斬獲16分。至於獵鷹以飛雷神（Branden Frazier）24分最佳，翟蒙獲得17分，謝宗融貢獻11分、9籃板、4助攻。

獵鷹輸球後，排名與勇士互換，跌至第3，總教練柯納（Raoul Korner）接受媒體聯訪時抱怨裁判判罰，面對季後賽即將到來，他喊話，希望比賽能公平進行，不要發生5打8狀況。