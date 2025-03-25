PLG／熱愛籃球才續戰 林志傑：想挑戰自己極限

台北富邦勇士隊今天迎接PLG本季例行賽最後主場，賽前驚喜宣布和「野獸」林志傑提前續約，林志傑確定再戰一年，「野獸」賽後透露決定續戰的關鍵除了覺得狀態OK，更是因為仍「熱愛籃球」，且想持續挑戰自己極限，才做出繼續球員生涯的決定。

42歲的林志傑去年開季前曾透露退役想法，不過今年受傷回來後狀態不錯，「球團也覺得我可以再打一年，前兩三周大家都有聊到這塊，後來大家決定再續一年。」他很平淡看待再戰一年，但強調仍要保持好職業球員的態度，訓練和比賽保持一定水準，「這是做球員到我這年紀，要很努力的地方。」

征戰籃壇超過20個賽季，林志傑提到「就是喜歡才會繼續打」，自己為籃球也付出許多，像今天幾個球是平常訓練或比賽可以投進，今天沒投進就要調整修正、讓自己更好，這也是累積的過程，他笑說：「多打也有多打的好處。」

選擇再戰是對自我的挑戰，想要挑戰自己極限的林志傑也很歡迎年輕球員來挑戰自己，從中瞭解彼此落差後持續學習和提升自己，「互相挑戰精彩度才會出來，這才是最棒的。」

確定續戰的林志傑也強調，現階段先專注這一季，「現在先考慮這一季，賽季結束後，大家知道我還有一個球季，先把今年工作做好，賽季整個結束，球隊會慢慢公布相關的內容。」

勇士執行教練吳永仁和林志傑同年，若比月份還比林志傑小，2017年退役轉任教練的他透露，前兩、三周球隊人手不足時，自己都下去團練，一次和林志傑攻防下被「卡」了一下，手麻狀況到現在還沒完全舒緩，他笑說：「傑哥第一個夠狠，第二個身體夠硬朗，決定他可以再戰一年。」