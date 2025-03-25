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PLG／噴裁判犯太多錯 獵鷹總教練：勇士很強不用裁判幫

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
獵鷹本土大將謝宗融（右）和隊友討論場上狀況。圖／PLG提供
獵鷹本土大將謝宗融（右）和隊友討論場上狀況。圖／PLG提供

確定在PLG季後挑戰賽首輪對決的台北富邦勇士隊和台南台鋼獵鷹隊，今天的「前哨戰」打得激烈，最多落後21分的獵鷹第四節一度超前比分，但最終勝利仍由主場的勇士以103：94留下，也讓獵鷹總教練柯納賽後大吐苦水，批評裁判「犯太多錯」，不是場公平哨音的比賽。

柯納提到，球隊今天太慢熱是要調整的狀態；接續他就針對裁判大吐苦水，他強調今天教練的挑戰幾乎都成功，不想再聽到裁判說「我的錯」，但自己也不想輸球後抱怨裁判，只希望有場公平的比賽。

「富邦是很好的球隊，不需要裁判的幫忙。」柯納重申裁判犯了太多錯誤，季後賽也是如此的話會十分無聊，只希望和勇士接續能有有趣的季後挑戰賽，且是「公平」的系列賽。

谷毛唯嘉提到，球隊近兩場狀況都很像，上半場很慢進入狀況，下半場才開始追分，「對到富邦這種球隊，隨時要戰戰兢兢，他們很容易抓住一個空檔就把分差拉開，防守要做很多調整，後面還有兩場例行賽做調整，希望調整到更好，和富邦打季後賽。」

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