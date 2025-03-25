PLG／浪費21分領先 勇士季後賽前哨戰驚險退獵鷹

迎接例行賽主場最終戰的台北富邦勇士隊，今天面對台南台鋼獵鷹隊的「季後賽前哨戰」最多領先21分，優勢雖在第四節全花光，靠周桂羽、洪楷傑和莫巴耶發揮，仍以103：94留下勝利。

開賽賴廷恩連飆2記三分彈，助勇士取得12：4領先，沃特斯和威希追加外線後勇士更擴大優勢到24：7，4分07秒林志傑首度上場更讓現場響起一陣歡呼和掌聲；勇士節末最後一波發底線球，林志傑最後0.6秒籃下進算還造成獵鷹外籍生蓋比犯規，讓他舉起右手食指比出慶祝動作。林志傑加罰雖沒進錯過「3分打」機會，勇士仍帶著29：19領先進入第二節。

獵鷹第二節一度將比分縮小到個位數，但勇士外籍生莫巴耶和洪楷傑外線連發，兩人都有單節2記三分彈演出，助勇士打出單節三分球8投6中表現，半場打完將差距擴大到58：40。

第三節賴廷恩飆進外線讓勇士領先擴大到21分，但獵鷹節末打出一波10：0攻勢，三節打完將差距縮小到71：75，第四節李允傑飆進三分彈後獵鷹更以77：77追平比分，鉑金放進超前球更讓獵鷹79：77超前。

勇士先靠莫巴耶2罰俱中追平，洪楷傑再飆進底角三分彈，不過獵鷹也有飛雷神回敬追平外線；勇士靠周桂羽三分球破網再取得領先，獵鷹追分時刻莫巴耶又在罰球線取分，加上最後1分半洪楷傑籃下打進，勇士將領先擴大到96：90，獵鷹祭出犯規戰術後陳又瑋和威希最後8罰中7，最終勇士就以103：94守護主場勝利。

洪楷傑攻下勇士最高19分，沃特斯16分，威希15分、24籃板，莫巴耶15分，周桂羽11分；獵鷹以飛雷神24分最高，鉑金22分、11籃板。