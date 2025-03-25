PLG／42歲林志傑保持好狀態 許晉哲分享野獸自律小故事

已經拿到PLG季後賽門票的台北富邦勇士隊，今天迎接本季例行賽的主場最終戰，早上先驚喜宣布和「野獸」林志傑續約一年，領隊許晉哲賽前透露，過年後就一直和林志傑討論，關鍵時間點是最近兩星期，積極溝通後有了「再戰一年」共識，相信接續一年也能持續傳承經驗，提攜籃壇後進。

42歲的林志傑季前球隊媒體日就曾透露可能是「最後一舞」，開季第一場也重申準備退休想法，許晉哲認為改變念頭的轉折是林志傑過年時受傷，復出後狀況又好，「前兩個禮拜積極溝通，志傑有猶豫，但對自己狀況有信心。」

許晉哲笑說，林志傑個性低調，並不想辦盛大退休儀式，但默默告別球場對球迷和球團都是損失，因此若真的要退休，勇士本季最後例行賽勢必要有所準備；彼此取得共識確定續戰一年，明年狀況如何難說，但他形容在籃壇極具指標性的林志傑是「特別的球員」，也是他執教生涯看過最「自律」的球員，相信再戰一年對球迷、球團甚至隊友和對手都是好消息。

林志傑有多自律？許晉哲形容，球隊平常如果是下午4點訓練，林志傑往往是最早到場的球員，而且是1點半或2點就出現在重訓室，隊友到場時林志傑已經練完一輪，對飲食和訓練的「身教」就是給年輕球員很好的榜樣。

許晉哲補充說，林志傑不只會提點年輕隊友，連對手像是盧峻翔都會指導，幫助球隊拿好成績以及傳承都是「野獸」場上價值。