PLG／林志傑續約保密到家 隊友看新聞才知嚇一跳

台北富邦勇士隊今天驚喜宣布和「野獸」林志傑續約一年，確定延續「隊魂」選手生涯，消息一出不只球迷驚喜，連隊友也一起驚訝，周桂羽和洪楷傑都說，看到新聞才知道「傑哥」續約，周桂羽更直接笑說：「有嚇到，但很開心！」

42歲的林志傑今年開季曾預告本季將是球員生涯「最後一舞」，洪楷傑也說，上季球季結束就曾問過大學長生涯規劃，「大家都會問他，現在多一年，和他一起訓練、比賽，很榮幸。」

2022年加入勇士的洪楷傑提到，每個球員球風不盡相同，從林志傑身上學到更多是心理層面的東西，「他會提醒該怎麼做，打球方式、和球隊的配合都是。」他也分享林志傑給自己最受用的一句話，他笑說：「傑哥有說『機會來了要把握住，不然要等到什麼時候？』」

林志傑與富邦勇士提前續約確定再戰一季。圖／台北富邦勇士提供

2020年展開職業生涯的周桂羽，一直是勇士成員，他笑說早上看到新聞才知道「傑哥」再戰一年，「一直沒很確定他的狀況，但也沒想太多，現在確定續約很開心。」

下一季可以再和籃壇指標人物合作，周桂羽說：「傑哥帶給年輕球員職業精神，就算受傷也會提早到場復健、做重量，很努力才打到這年紀，會想要效仿他，希望自己生涯能打得更久。」