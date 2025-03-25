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TPBL／為高柏鎧添禁區搭擋 夢想家補進歐陸高塔龍查

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
龍查加盟夢想家將提升球隊禁區攻防實力。圖／福爾摩沙夢想家提供
龍查加盟夢想家將提升球隊禁區攻防實力。圖／福爾摩沙夢想家提供

TPBL福爾摩沙夢想家球團今天宣布洋將馬可仕・龍查（Markus Loncar）加盟，龍查擁有波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞雙重國籍，現年28歲，身高213公分，具備豐富國際賽場經驗，曾效力於波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、德國、沙烏地阿拉伯、波蘭、葡萄牙等多個國家聯賽。

龍查在2023-24賽季於沙烏地阿拉伯聯賽Al Taawoun出賽22場比賽，場均20分、16.2籃板、1.8助攻、2次阻攻，投籃命中率 74.2%，三分命中率三成七，隔年轉戰Al Nasr Riyadh也有場均 13.3 分、13.2 籃板、1.0 助攻、1.8 籃板數據。

對於龍查加盟，夢想家總經理韓駿鎧說：「非常歡迎馬可仕・龍查的加入，他的到來將增強球隊的禁區戰力、防守強度與分擔高柏鎧的體力，為團隊帶來更多助力。期待他在賽季中發揮實力，為球隊帶來勝利。」

龍查也表示，「這是我第一次來到台灣，知道夢想家是一支優秀的球隊，在聯盟的排名也是前段班，我非常喜歡他們的團隊，迫不及待想見隊友們，還有品嚐台灣的美食，我的目標是贏得總冠軍，我相信我們一定可以做到。」

籃球

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