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PLG／林志傑再戰一季關鍵 許晉哲：狀態越來越好

中央社／ 台北25日電
林志傑要再戰一季。圖／勇士提供（資料照）
林志傑要再戰一季。圖／勇士提供（資料照）

「野獸」林志傑從先前表態可能是生涯最後一季，到決定與職籃PLG台北富邦勇士續約、再戰一季，領隊許晉哲今天透露其中轉折並非說服，而是持續溝通，加上林志傑最近狀態越來越好。

現年42歲的林志傑從2019年加入勇士後，期間曾幫助球隊完成P. LEAGUE+ 3連霸，球隊上季挑戰4連霸失利後，他在開季前拋出本季可能是最後一季想法。許晉哲接受中央社訪問時坦言，當時有點措手不及，後續也持續溝通、了解林志傑想法。

回顧昔日黃金世代球員當中，「台灣飛人」陳信安在球員生涯尾聲飽受膝傷所擾，田壘則是在球員生涯最後一年僅出賽5場，引退賽更是象徵性上場15分鐘。許晉哲表示，除了身體狀態外，林志傑另一個考量是傷病因素，「他一直不希望是有傷病狀況下退休，而是希望能在身體健康情況下退休。」

勇士球團選在本季最後1場主場例行賽賽前公布與林志傑提前續約的消息，談到如何讓林志傑點頭再戰一季，許晉哲強調「不是說服，他跟我們一直有很好溝通，球隊也一直尊重他的意願。」

至於林志傑決定續戰的關鍵，許晉哲表示，林志傑本季雖曾因膝傷缺陣，但在回歸賽場後，狀態調整得越來越好，不僅提升自信心，也似乎打消原先可能無法再戰的疑慮。

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