TPBL／上月才加入特攻 洋將馬可家庭因素離隊
TPBL球員註冊截止日在即，新北中信特攻隊今天宣布，上月底才加入球隊的洋將馬可（Marko Todorović）以個人家庭因素為由，需返國處理一段時間，特攻球團也將全力支持，期待馬可能於下個球季回歸閃電軍團。
特攻表示，馬可自2月28日初登板以來，不僅繳出場均23.6分、16籃板的優異數據，更協助特攻取得5連勝的佳績。馬可對於特攻驚奇的貢獻雖然短暫，但相信已深植球迷心中，特攻祝福馬可未來一切順利。
4月3日是TPBL球員註冊截止日，近期打出5連勝的特攻在馬可離隊後，洋將陣容是飛馳、艾斯卡和奈森。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言