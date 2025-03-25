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TPBL／上月才加入特攻 洋將馬可家庭因素離隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
特攻洋將馬可離隊。圖／特攻提供
特攻洋將馬可離隊。圖／特攻提供

TPBL球員註冊截止日在即，新北中信特攻隊今天宣布，上月底才加入球隊的洋將馬可（Marko Todorović）以個人家庭因素為由，需返國處理一段時間，特攻球團也將全力支持，期待馬可能於下個球季回歸閃電軍團。

特攻表示，馬可自2月28日初登板以來，不僅繳出場均23.6分、16籃板的優異數據，更協助特攻取得5連勝的佳績。馬可對於特攻驚奇的貢獻雖然短暫，但相信已深植球迷心中，特攻祝福馬可未來一切順利。

4月3日是TPBL球員註冊截止日，近期打出5連勝的特攻在馬可離隊後，洋將陣容是飛馳、艾斯卡和奈森。

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