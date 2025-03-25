PLG／與富邦勇士續約 「野獸」林志傑確定再戰一季

在本賽季一度傳出有可能在季後卸下球員身份的「野獸」林志傑，今天與台北富邦勇士達成提前續約共識，將確定再戰一季。

42歲的林志傑，職業生涯中擁有5枚冠軍戒指與多項得獎輝煌紀錄，2019年加盟富邦勇士，於PLG首年帶領球隊摘冠，更幫助團隊完成三連霸， 42歲的他身手依舊，總是以身作則不藏私教導年輕球員，在場上的拚戰態度與不服輸的感染力，在陣中如同「隊魂」、不可或缺的核心人物。

本賽季截至目前為止，林志傑出賽16場，場均貢獻10.1分、3.4籃板、2.8助攻，經球隊制服組與林志傑各方面討論評估後，雙方達成共識，決定提前續約。

對於林志傑再戰一季，球隊總經理葉宗穎表示，「從開季至今，志傑在場上不斷帶給大家炸裂全場的精采表現，不敢相信他已經42歲了，而在場下他也時時鼓勵指導年輕球員，給予新世代寶貴的經驗傳承。感謝志傑為台灣籃壇的貢獻，也特別感謝這陣子所有關心志傑動向的廣大球迷，我們很高興志傑確定以球員身分奮戰2025-26賽季。」