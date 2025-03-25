領航猿2次延長賽 驚險搶下BCL東亞區資格賽首勝

中央社／ 台北24日電

亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天對上馬來西亞的森美蘭金群利金鹿，歷經2次延長賽，驚險以98比95獲勝，搶下分組賽首勝。

國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia），今天展開東亞區資格賽，共有8支球隊分為A、B兩組。其中，台灣代表領航猿、新北國王分別在A、B組，歷經分組循環賽後，取前2名晉級4強，而晉級冠軍戰的兩支球隊將獲得亞洲籃球冠軍聯賽門票，不過1個國家僅有1隊能取得參賽資格。

近期賽程緊湊的領航猿，上週末才剛結束PLG例行賽，隨即前往馬來西亞，備戰今天作客森美蘭金群利金鹿的賽事，相當考驗球員體能狀態，不過領航猿在上半場靠著雙洋將瓊斯（Jarrod Jones）、布依德（Julian Boyd）輪番發威，帶著雙位數領先進入中場休息。

然而，前3節打完還領先13分的領航猿，卻在決勝節遭到對手逆襲，甚至一度處於落後，所幸盧峻翔在第4節結束前14.8秒完成漂亮的籃下勾射，讓兩隊必須在延長賽一較高下，但在領航猿未能守住領先優勢情況下，被對手連續飆進兩記三分球，導致雙方持續「加班」。

在第2次延長賽中，領航猿盧峻翔、瓊斯先後投進三分彈，加上葛拉漢（Treveon Graham）終場前8秒關鍵的籃下得手，終於幫助球隊鎖定戰果，最後領航猿驚險以3分之差帶走比賽勝利，同時在BCL東亞區資格賽如願開胡。

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