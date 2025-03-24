TPBL／戰神回主場 韓籍雙女神加持拚止敗

結束客場征戰的台北台新戰神隊將於本周末重返主場台北和平籃球場，近期戰神面臨低潮，球隊持續優化攻防策略，尋找更穩定的比賽節奏，目標在「戰神大亨」主題活動周止敗。

自3月5日主場賽事結束後，戰神連續客場征戰，處於5連敗低谷，總教練許皓程直言，球員應調整心態，「不要期望獲得注目，應該要專注做自己擅長的事情，幫助球隊贏球才是最重要的。」

錢肯尼點出團隊問題在於防守的穩定性，「修正不好的防守策略，持續保持溝通，全力以赴。」面對連敗的壓力，麥卡倫則是提醒團隊忘記敗仗的時刻，「專注在練球上，重新來過。」

戰神近期球員陣容在新洋將席樂加入後，團隊已有包含米勒、艾力克、麥卡倫、莫爾曼共5名外籍球員，4月3日球員註冊期限將至，最終名單仍未確定。

台新育樂總經理林祐廷說：「新成員加入後，還需要多觀察幾場，可能會到最後一刻才定案。」至於先前簽回的赫里斯-傑佛森，林祐廷證實他已離隊返國，雖然恢復狀況良好，但目前陣容編制上確實沒有適合他的空間。

戰神本周攜手台新證券推出「戰神大亨」主題活動，融合財商教育與家庭娛樂，球迷進場即可領取大富翁卡，參加「戰神大富翁」遊戲，還有「骰子投籃挑戰賽」，最短時間內投籃成功者將有機會贏得TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳餐券或5000元戰神商品購物金。

29日身穿特色裝扮或攜帶創意道具進場，被現場大螢幕或直播畫面捕捉，還可獲得「戰神下班路」直擊資格，近距離與球員及Taishin Wonders互動，最具特色穿搭更能加碼獲得2000元戰神商品購物金。場邊另設有「眼明手快挑戰接棒」機台，成功挑戰者將有機會獲得全家便利商店禮物卡100元，還有「戰神拍貼機」，讓球迷與親友留下難忘回憶。

29日韓籍雙女神李素泳與朴恩惠將正式亮相，30日中場還有「電眼女神」黑黑與「哈妮女神」朴恩惠帶來特別演出，一起嗨翻主場。

台北市民朋友進場還可享受專屬優惠，29日大安、文山區，30日中山、中正區居民可兌換限量門票，歡迎球迷前來和平籃球館為戰神加油。