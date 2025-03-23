PLG／威希得23分 勇士賞鋼鐵人12連敗

台灣職籃PLG台北富邦勇士今天儘管洋將僅登錄2人，靠著威希攻下23分，加上本土陳又瑋、周桂羽火力奧援，最終以98比92擊敗高雄鋼鐵人，賞給鋼鐵人12連敗。

戰績暫居第3的台灣職籃P.LEAGUE+勇士今天在主場台北和平籃球館迎戰無緣季後賽的鋼鐵人，首節靠著林志傑倒數7秒飆進三分，取得31比25領先，也讓場邊球迷興奮對日前已表達本季可能是生涯最後一季的林志傑高喊「再一年」。

勇士次節再將分數拉開至55比47，鋼鐵人靠著洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）第3節獨攬10分，將分數縮小至6分差。

鋼鐵人決勝節持續吹起反攻號角，陶德（IsaiahTodd）、喬迪（Jordy Tshimanga）在外圍輪番開火，一度逆轉超前。

落後1分的勇士在倒數1分15秒先是靠著陳又瑋2罰中1以及上籃，再度要回領先，且最後28秒與洪楷傑4罰全中追加保險分，守住這一勝。

勇士洋將金恩（Nicholas King）、柏德（JabariBird）今天都因傷缺陣，執行教練吳永仁接受媒體聯訪時表示，感謝本土鋒線願意跳出來，他特別點名陳又瑋狀況不錯，期盼能繼續保持。

陳又瑋日前入選亞洲盃資格賽外卡賽16人名單，他表示，雖然沒有上場機會，但更重要的是要設法保持信心。

在桃園璞園領航猿昨天提前鎖定例行賽龍頭後，季後賽首輪對戰組合確定由台鋼獵鷹出戰勇士，而勇士今天贏球後，僅落後第2名獵鷹0.5場勝差，若勇士25日能擊敗獵鷹，雙方排名將互換。

吳永仁表示，目前金恩至少得缺陣2至3週，而柏德明天得前往醫院確認傷勢，若兩人25日都無法上場，將會依循今天的調度模式。

勇士今天以威希（Jeff Withey）表現最佳，拿下23分、19籃板，陳又瑋、周桂羽各得15分。至於鋼鐵人的艾賽亞繳出28分、10籃板、7助攻，但獨木難撐大局，球隊苦吞12連敗。