TPBL／飆本季新高36分！林書豪透露心理醫師幫大忙

新北國王當家球星林書豪今天火力全開，面對桃園台啤永豐雲豹轟下本季新高36分，率隊以108：97奪下3連勝，賽後隊友沃許本還作勢為林書豪戴上皇冠「加冕」，慶祝林書豪的主宰表現。

林書豪1月打東超賽事拉傷大腿，3月中才回歸，他表示身體還是有些小問題，但受傷這段期間對自己「非常好」，尤其請專業的心理醫生幫助，讓自己能將更多專注力回歸到球場。

林書豪提到，去年到今年的例行賽，個人帶了太多情緒，「不管對或不對、公平或不公平，我讓很多事影響內心情緒，還是要回到自己立場，怎麼去影響自己是我自己要控制。」他尋求心理醫生幫助，現在可以將專注度放在比賽和球迷，開心打球，也鼓勵年輕一代正視自己情緒，尋找專業協助。

「我自己是很喜歡找專業的人幫我，我很喜歡身邊的人比我聰明，一直學，可以一直成長。」林書豪表示自己喜歡「找專業的幫忙」，像是重訓、技術提升都會找教練，心理成長也是如此。