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TPBL／盧冠軒腳踝骨折本季報銷 攻城獅呼籲聯盟、夢想家重視

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
盧冠軒第四節傷到右小腿，直接被擔架抬出場後送去醫院。圖／TPBL提供
盧冠軒第四節傷到右小腿，直接被擔架抬出場後送去醫院。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅今天客場出征「賠了夫人又折兵」，不但浪費決勝節最多15分領先，以105：110遭福爾摩沙夢想家逆轉，後衛盧冠軒第四節更成傷兵，就醫確認右腳踝骨折，本季報銷，讓攻城獅發出聲明呼籲TPBL聯盟和夢想家球團重視場上球員的安全。

意外發生在今天第四節7分28秒，盧冠軒快攻上籃落地後，為閃避被夢想家洋將霍爾曼推倒的隊友蔡宸綱，右腳受傷，倒地許久後由擔架抬離場，接續直接送往醫院。賽後攻城獅總教練威森表示要等待檢查結果，攻城獅球團近晚上7點公告，盧冠軒確定腳踝骨折的壞消息。

攻城獅公告全文如下：

各位媒體朋友大家好，

經醫院檢查確認，盧冠軒右踝骨折，球團將在返新竹後為盧冠軒安排進一步的全面檢查。初步評估，他至少需休養12週以上，本賽季確定報銷。

我們對於此嚴重傷勢的發生感到痛心，攻城獅球團在此嚴正呼籲TPBL聯盟與福爾摩沙夢想家球團，重視場上球員的安全，避免此類遺憾的事件再度發生。

職業球員的健康與生涯應受到保護，攻城獅球團將全力支持盧冠軒的治療與復健過程，感謝所有球迷的關心與支持。

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