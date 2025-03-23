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TPBL／貝奇、林俊吉領銜瘋狂逆轉秀 夢想家教練：執教生涯最瘋狂一伇

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
夢想家隊後衛林俊吉（右）第四節獨拿11分，助隊演出逆轉勝。圖／TPBL提供
夢想家隊後衛林俊吉（右）第四節獨拿11分，助隊演出逆轉勝。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家隊今天主場上演瘋狂逆轉秀，從決勝節最多15分落後到以110：105打下新竹御嵿攻城獅隊，戲劇化過程讓教練皮爾曼和投進致勝三分球的洋將貝奇都形容，是職業生涯「最瘋狂一役」。

夢想家今天泰半處於領先，但第四節遭攻城獅逆轉，最後5分40秒陷入83：98落後，但貝奇和林俊吉連飆6記三分彈，帶出一波20：2的海嘯攻勢，反以103：100超前，貝奇最後7秒再追加致勝外線，助隊打下3連勝。

夢想家總教練皮爾曼提到，大幅落後暫停時沒講太多，主要讓高柏鎧上場和林俊吉進行擋拆搭配，兩人也展現多年來培養的默契，打出很好的化學效應，阿吉最後也展現良好閱讀防守能力，找到貝奇投進關鍵一擊，讓夢想家打出個人「執教生涯最瘋狂的一場比賽」。

貝奇攻下夢想家最高的28分，其中12分集中在決勝節，單節三分球6投4中的他附和皮爾曼的感想，形容今天比賽是打過最瘋狂的一役，且將功勞都歸給林俊吉和高柏鎧，形容兩人組合主宰了最後戰局。

林俊吉今天貢獻25分外帶8助攻，第四節更在蔣淯安被吹出場下接管戰局，單節三分球3投俱中攻下11分，且傳出關鍵助攻，讓貝奇投進最後石破天驚的三分彈。

「阿吉」提到，第四節出現衝突後蔣淯安被吹出場，暫停時隊友霍爾曼不斷鼓勵大家，「儘管比數落後還是要做一樣的事情，上去後大家沒有放棄，才會有這樣的逆轉。」

林俊吉笑說，過去在PLG曾有過落後領航猿25分的逆轉勝，和今天這場球是職業生涯印象格外深刻的比賽，尤其第四節蔣淯安因進場勸架被吹出場後，自己有挺身而出。

「前面沒那麼多進攻慾望，小安（蔣淯安）奪權後一開始覺得對我們滿不利，還好有撐住，我和大B（高柏鎧）擋拆也有愈來愈好。」林俊吉也分享，最後平手階段選擇傳給貝奇，而非自己操刀制勝球的原因，「因為他最會投這種球！」

貝奇最後7秒投進致勝三分球，助夢想家隊收下3連勝。圖／TPBL提供
貝奇最後7秒投進致勝三分球，助夢想家隊收下3連勝。圖／TPBL提供
貝奇最後7秒投進致勝三分球，助夢想家隊收下3連勝。圖／TPBL提供
貝奇最後7秒投進致勝三分球，助夢想家隊收下3連勝。圖／TPBL提供

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