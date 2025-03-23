PLG／唐嘉鴻後空翻開球 目標4月體操世界盃金牌
「亞洲貓王」唐嘉鴻今天替台灣職籃PLG台北富邦勇士開球，先是秀了後空翻，再完成開球。唐嘉鴻表示，4月將參加2站體操世界盃，除了目標瞄準金牌外，並期待新動作能獲得認證。
去年在巴黎奧運單槓獲得銅牌的唐嘉鴻，今天受邀擔任台灣職籃P. LEAGUE+富邦勇士開球嘉賓，首次來現場看球的他也對場邊氣氛留下深刻印象，他接受中央社訪問時表示，像是來到世界盃的感覺。
唐嘉鴻今天上場時小試身手，先是表演後空翻，並為勇士完美開球，他也特別獻上祝福，希望球隊能有個完美賽季。
唐嘉鴻透露，籃球員中認識同為台灣師範大學學弟陳又瑋、周桂羽，也有特別關注他們日前在亞洲盃資格賽的表現。
唐嘉鴻即將在4月展開新賽季，這是他在巴黎奧運後首次在國際賽亮相，首站鎖定從世界盃克羅埃西亞站出發，接著轉戰卡達。
唐嘉鴻表示，除了目標世界盃奪金外，也期待新動作能獲得國際體操總會（FIG）認證，進而打開在世界的知名度。
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