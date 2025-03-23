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TPBL／領先15分遭逆轉 攻城獅遺憾：沒替盧冠軒打下勝利

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
盧冠軒第四節傷到右小腿，直接被擔架抬出場後送去醫院。圖／TPBL提供
盧冠軒第四節傷到右小腿，直接被擔架抬出場後送去醫院。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅隊今天客場出征，面對聯盟排名第2的福爾摩沙夢想家隊一度在決勝節握有15分領先，但遭夢想家打出20：2的逆轉攻勢，夢想家洋將貝奇更在最後7秒飆進致勝3分彈，讓差點扮演「第四節先生」的攻城獅後衛李漢昇遺憾說：「滿可惜，沒有替（盧）冠軒拿下勝利。」

攻城獅不但以105：110遭逆轉，第四節7分28秒後衛盧冠軒快攻落地後為閃避倒地的隊友蔡宸綱折到右小腿，倒地許久後由擔架抬離場；盧冠軒下場後，李漢昇和努利雖聯手飆分，讓攻城獅最多取得98：83領先，但林俊吉和貝奇外線連發，兩人單節三分球9投7中，硬是扭轉戰局。

攻城獅教練米蘭表示，不論比賽結果如何，球員都拚盡全力，打出一場有高觀賞性的比賽，以自家球員為榮，「不幸的是，最後6分鐘他們命中率非常高，幾乎把握住每一球，我們該做出調整。」米蘭提到，第四節後段有針對林俊吉和貝奇部署防守，但還是讓林俊吉獲得太大空間去出手，貝奇也投進很多高難度進球，都是球隊要再檢討的部分，至於盧冠軒的傷勢狀況，目前還在等待送醫後的檢查結果。

李漢昇全場攻下15分都集中在決勝節，單節三分球3投俱中的他說：「就是想贏下比賽，想幫隊友出一口氣拿下比賽，可惜結果不理想。」他透露賽前熱身感覺就不錯，第四節有抓到夢想家漏洞，只是遺憾沒能為盧冠軒打下勝利，「這是場高張力的比賽，很好的學習，下次會想討回來。」

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