NCAA／名帥對決！阿肯色爆冷擊敗聖約翰 晉級甜蜜16強

美國大學籃球3月瘋正在如火如荼的展開，今天兩大名教頭對決，由卡利巴瑞帶領的西區第10種子阿肯色大學，以75比66擊敗皮提諾領軍的第2種子聖約翰大學，挺進甜蜜16強。

這是卡利巴瑞（John Calipari）執教的球隊第16度打進NCAA甜蜜16強，但這次可能是卡利巴瑞最開心的一次。阿肯色大學季初因為傷兵問題，開季5連敗，一度不被看好能打進3月瘋。

卡利巴瑞與皮提諾（Rick Pitino）都是美國大學籃壇的名帥，也都被視為是名人堂教練。長久以來，兩人雖然各自表示對於對方沒有什麼不滿，但大多數人仍認為兩人肯定也不是朋友。卡利巴瑞在皮提諾帶領肯塔基大學贏得NCAA冠軍之後接掌兵符，皮提諾則轉往路易維爾大學執教，那段期間也被視為兩人互為敵手的最高峰。

阿肯色大學是卡利巴瑞領軍下，第4支闖進16強的球隊，前3所學校分別是麻州大學、曼斐斯大學與肯塔基大學；皮提諾則曾帶領普洛維登斯大學、肯塔基大學與路易維爾大學挺進16強。在NCAA冠軍方面，皮提諾曾領軍2度奪冠，卡利巴瑞只拿過一次冠軍。

卡利巴瑞賽後表示，皮提諾一整年都表現得很好，阿肯色能晉級是有些幸運；皮提諾則認為阿肯色大學表現明顯優於聖約翰大學，值得這場勝利。

除了阿肯色大學之外，東區第6種子楊百翰大學今天也小爆冷門，以91比89險勝第3種子威斯康辛大學，自2011年之後，首度晉級16強。