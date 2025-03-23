TPBL／蔣淯安被吹出場、貝奇飆致勝外線 夢想家上演15分驚奇逆轉

福爾摩沙夢想家今天台中主場出戰新竹御嵿攻城獅，第四節出現衝突場面，夢想家主控蔣淯安被吹出場，接續攻城獅後衛盧冠軒又傷退，最終靠最後7秒夢想家洋將貝奇飆進致勝三分彈，率夢想家克服決勝節最多15分落後，戲劇性以110：105守護主場勝利。

夢想家第一節三分球9投5中，取得26：19領先。第二節剛從中華隊歸隊的馬建豪再飆外線、高柏鎧補籃得手，夢想家持續維持領先，攻城獅雖有新秀蔡宸綱連進2顆外線咬住比數，但禁區沒能擋下夢想家，霍爾曼暴扣後夢想家領先擴大到48：37；攻城獅靠後衛高國豪連拿5分縮小差距，節末李啟瑋、洋將薛斯基連進外線再打出一波8：0攻勢，半場打完將差距縮小到51：55。

夢想家第三節在霍爾曼帶動下打出14：5攻勢，差距回到兩位數，但攻城獅在盧冠軒、努利節末連飆外線下再追近比數，三節打完以71：73緊咬比分。

李漢昇第四節率先補籃得手助攻城獅73：73追平比數，馬建豪立刻回敬三分線，下一波蔡宸綱和貝奇爭球倒地後出現肢體糾纏，兩人手臂交疊，貝奇壓下蔡宸綱後蔡宸綱出現揮拳動作，場面一度火爆；裁判檢視畫面後，貝奇和蔡宸綱都被吹違反運動精神犯規，原本在板凳席的蔣淯安因進場勸架遭奪權出場，由攻城獅罰球後握有球權。

盧冠軒2罰命中後李漢昇再找到籃下空檔，攻城獅連拿4分反超比數；夢想家又是馬建豪挺身而出，他飆進單場第5顆三分彈，李漢昇也馬上回應外線，克拉也追加進球，攻城獅打出一波10：0攻勢，但7分28秒盧冠軒快攻落地後為閃避倒地的隊友蔡宸綱折到右小腿，倒地許久後由擔架抬離場。

盧冠軒下場後，李漢昇再追加外線，努利上籃得手後攻城獅領先擴大到98：83，夢想家在貝奇和林俊吉連飆5記三分彈下回敬20：2瘋狂攻勢，以103：100重新要回領先，38秒薛斯基飆進外線，兩隊105：105再戰平。最後7.3秒，貝奇大號三分彈破網，攻城獅追平一擊失手後霍爾曼最後3.5秒2罰俱中，最終夢想家就以110：105收下3連勝。

貝奇和林俊吉今天各有28分和25分，第四節團隊拿下37分，兩人就包辦23分，成為守護主場的功臣；霍爾曼也貢獻21分，馬建豪三分球7投5中攻下17分。