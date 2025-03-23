TPBL／原本今天要開箱！夢想家新洋將報到

福爾摩沙夢想家隊今天在台中洲際迷你蛋主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，場邊出現一位新面孔，福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧透露新洋將來自克羅埃西亞，預計明天就會正式公佈，將在4月3日球員註冊截止日前確認最適合的外援陣容。

夢想家目前洋將陣容有高柏鎧、貝奇、班尼特和霍爾曼，今天登錄貝奇、霍爾曼和高柏鎧，其中「新台灣人」高柏鎧加上剛結束的亞洲盃資格賽附加賽2戰在內，和本土大將馬建豪同樣面臨9天6戰考驗。

韓駿鎧提到，這兩天都有詢問高柏鎧和馬建豪意見，兩人都表達想上場的意願，「有問大B（高柏鎧）要不要休，他不要，他想打！」雖有穩定的禁區門神，夢想家考量球隊傷兵狀況，仍再簽下來自歐洲的新洋將，「韓總」透露新成員和高柏鎧高度相當，原本有打算讓他今天上場，但因工作證作業不及，「現在工作證已經下來了，但他星期五才到，還沒和球隊練過球。」

夢想家預計明天公布新成員，4月3日會留下哪些洋將目前還是未知數，韓駿鎧強調說：「要看大家傷勢，換一定不是磨合或態度問題。」他提到，像貝奇已經受膝傷困擾一個多月，上周又再傷到同樣位置，狀態就需要持續觀察。

不只洋將傷病問題，夢想家今年本土也是狀況不少，尤其後場大將蔣淯安就是休息多時才回歸。韓駿鎧苦笑說直到上周團隊才是全員到齊練球，但馬建豪和高柏鎧到中華隊報到不在，昨天比賽才是真的全隊健康齊聚，不過至少開始打出「季初想要的樣子」，期待團隊狀態持續往上走。