籃球／全國國民小學籃球錦標賽 台中小五男籃包辦四強

由中華民國國民小學體育總會主辦的「2025年全國國民小學籃球錦標賽」昨天（22日）在板橋進行五年級男子組四強賽程。台中新平國小與新北明志國小之戰，台中新平國小唯一女將王以安多次單打切入造成破壞，進帳不少分數，幫助球隊在第三節拉出一波11：3的攻勢逐漸拉開比數，最終以26：16獲勝率先拿到隔日的冠軍賽門票。

台中新平國小教練戴安棋表示，「這場比賽我們比對手早進入狀況，雙方實力都差不多，也都是首次來到新場地，難免都會緊張，只要誰能克服緊張壓力放開來打誰就占優勢，尤其是陣中王以安將節奏控制得好、該得分時也不會怯場，也確實執行教練要的內容，在第三節適時拉開比數。」

而王以安自認為很努力做好教練交付的任務就是盡量切，沒機會出手就往外傳。她還說希望能學習NBA獨行俠隊的厄文運球的技巧及投籃能力，她更預告冠軍賽將把握所有的出手時機，能投就投。

第二張冠軍賽門票由台中梧棲國小出戰宜蘭縣頭城國小，台中梧棲在末節再度把握對方陣中無大將的良機，整節祭出半場壓迫的黏巴達式的防守，逼得宜蘭縣頭城國小發生多次失誤，而且單節只獲得4分，終場台中梧棲以46：28順利收下冠軍賽門票。

賽後台中梧棲國小總教練蔡宗名表示，這場勝利也是台中國小五年級男子籃球的大勝利，因為東興國小有機會拿到季軍；新平、梧棲、大智等三所國小也都進入冠軍戰，代表台中推行籃球基層運動有成，當然還有努力進步的空間。

蔡宗名強調，相當感謝小學體總舉辦這賽事，不但分級、分組讓每支球隊選擇最適合的組別參賽，也讓他們有機會北上看看新北市的人文風景，待賽事結束後會帶所有隊職員就近參觀板橋林家花園。