TPBL／曼尼高板凳出發奪大三元 雙北大戰國王退戰神

新北國王本周回到主場出賽，首場賽事對上台北台新戰神，國王全隊多點開花，其中曼尼高板凳出發27分鐘，以15分、10助攻、12籃板完成「大三元」，最終以114：87大勝戰神。

國王在本場比賽展現強大攻勢，開局便火力全開，首節沃許本主宰禁區攻下9分，李愷諺、桑尼、曼尼高各拿4分，簡祐哲外線開火，國王第一節便以24：15領先，上半場打完，國王也以15分優勢穩握領先。

進入下半場後戰神雖試圖反撲，單節得分比國王多出1分，但仍無法改變戰局，曼尼高在比賽最後四分鐘成功完成大三元，王柏智則把握上場機會，短短5分鐘內高效拿下10分，國王進一步擴大優勢，最終以27分之差擊敗戰神。

賽後國王教練萊恩強調，希望年輕球員能在傷兵潮下挺身而出，而本場比賽年輕球員確實有所貢獻，「他們從板凳席跳出來，帶著滿滿能量拚戰，這不僅減輕教練團的負擔，也讓我們擁有更多可用之兵。今年球隊狀況良好，即使犯錯也不會停留在當下，而是全力補救。」

今天拿下大三元的曼尼高也表示，「很高興能拿下大三元，但最重要的是團隊贏得勝利。我們還有許多需要改進的地方，特別是對手搶下23個進攻籃板，這已經是連續三場發生的問題。」

談及教練對年輕球員的肯定，曼尼高也特別點名誇張簡祐哲。對此，簡祐哲說：「很感謝教練團的信任，讓我在場上即使犯錯，他們也願意包容。」