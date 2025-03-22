PLG／李家慷飆新高對國手夢有期待 卡總拉票年度第六人

桃園璞園領航猿今天作客台北富邦勇士主場，靠著李家慷與盧峻翔分別攻下32分與23分，最終以9分差距擊敗富邦勇士在例行賽封王，對於李家慷在今天打出生涯代表作，領航猿總教練卡米諾斯賽後也不忘為李家慷拉「年度第六人」選票，李家慷也直言對於代表國家隊有所期待。

李家慷今天在與領航猿之戰火力全開，在第二、三節合計攻下22分，第四節拉鋸階段又再度挺身而出取分，最終他也砍進6顆三分球拿下生涯新高的32分，成為領航猿今天除了盧峻翔外的另外一大贏球功臣。

賽後李家慷也將好表現歸功給團隊，生涯還不曾入選過成人級國家隊的他也坦言，對於國手夢有所期待，「感謝教練團跟隊友的信任，前陣子我狀況不好，但他們不斷鼓勵我持續出手保持自信。（對於中華隊）自己還是非常期待，如果能進入中華隊絕對對我是個肯定，但依然是尊重教練團的決定，他們會選擇最好團隊，我也會繼續努力。」

而領航猿總教練卡米諾斯昨天也到北市大天母體育館觀賞中華隊與泰國之戰的他，賽後他也恭喜中華隊打出精彩比賽並前進亞洲盃，「不只是家慷，相信很多球員都想打中華隊，昨天我也親自跟圖奇說恭喜，這個晉級過程對台灣籃球是很棒的過程。」