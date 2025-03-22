PLG／李家慷狂飆生涯新高32分 領航猿退勇士例行賽封王

例行賽封王魔術數字M1的桃園璞園領航猿今天作客台北富邦勇士主場，儘管兩隊上半場還一路拉鋸，但領航猿李家慷在第二、三節合計拿下22分，全場進帳生涯新高的32分，儘管富邦勇士陳又瑋今天也投進賽季新高的5顆三分球，幫助富邦勇士一度追到3分差距，但最終領航猿仍是以117：108例行賽確定封王，搶下直接晉級冠軍賽的門票。

本賽季在戰績榜上一路保持領先的領航猿，賽前與排名第2名的獵鷹已有4場勝差，今天只要出戰富邦勇士並贏球，就能確定在例行賽封王，並提前晉級到冠軍賽，等待獵鷹與富邦勇士之戰的勝方出線。

而今天富邦勇士也在主場全力阻止領航猿封王，上半場富邦勇士團隊就有10人有得分紀錄，一路緊咬比分不放，不過領航猿今天不僅有剛從中華隊歸隊的盧峻翔首節進帳10分，李家慷更是手感發燙，在第二、三節皆有單節雙位數得分表現，幫助領航猿前三節打完取得14分領先。

不過第四節富邦勇士陳又瑋與洪楷傑在比賽最後6分鐘三分砲火全開，連續的四記三分球幫助富邦勇士在比賽最後3分鐘追到僅剩3分差距，但領航猿伯朗、李家慷隨後打出4：0攻勢成功止血，最終領航猿也以11分差距在例行賽封王。

領航猿今天以李家慷投進6顆三分球拿下生涯新高的32分最佳，盧峻翔與瓊斯則皆攻下23分，至於富邦勇士則以砍進5顆三分球拿下19分外帶7助攻的陳又瑋表現最佳，洪楷傑也有17分演出。