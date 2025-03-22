TPBL／蔣淯安飆6三分球、27分 夢想家退海神收2連勝

在前一場比賽於主場擊敗台北台新戰神隊終止2連敗後，福爾摩沙夢想家隊今天在主場續戰高雄全家海神隊，其中包括昨天剛進行完國家隊賽程的高柏鎧、馬建豪、胡瓏貿都在今天披掛上陣，不過今天表現最佳的則是復出後手感逐步加溫的夢想家蔣淯安，他全場投進6顆三分球拿下27分，幫助夢想家以101：87擊敗海神，收下2連勝。

連續兩周在主場出賽的夢想家，上周兩戰拿下1勝1敗，其中蔣淯安復出後表現漸入佳境，也讓夢想家陣容變得更加完整，在今天出戰以半場勝差緊追在後的海神，首節夢想家雙槍林俊吉、蔣淯安就聯手撕裂夢想家防線，加上昨天在與中華男籃與泰國之戰表現亮眼的馬建豪，首節替補上陣後就拿下5分，首節打完夢想家就以28：10領先。

第二、三節海神則是吹起反攻號角，將比分差距一度縮小到個位數，但下半場蔣淯安挺身而出接管戰局，他在後兩節賽事共砍進4顆三分球合計拿下19分，全場個人投進6顆三分球進帳27分外帶3籃板、3助攻，加上吳家駿從板凳出發也攻下18分，其中11分集中在下半場，雙後衛攜手打出極佳進攻侵略性，最終夢想家也以14分差距擊敗海神，將雙方勝差擴大到1.5場。

夢想家今天包括蔣淯安與吳家駿在內，共5人得分上雙，剛復出的霍爾曼雖然外線手感不佳、三分球6投0中，但也有12分進帳，高柏鎧則有11分、16籃板、8阻攻的全能演出，其中8阻攻更是改寫聯盟紀錄。

對於夢想家雙後衛陣型漸入佳境，蔣淯安賽後表示，「我們擺兩個後衛在場上有把侵略性發揮出來，不會在進攻上只有單一個進攻發動點，今天老吳（吳家駿）也打得很有侵略性，是我們贏球的一個關鍵。再來就是不得不提大B（高柏鎧）的防守，他的8阻攻讓我們減少很多防守壓力，有他在禁區給我們很大很大幫助。」