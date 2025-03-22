亞洲盃資格賽／中華男籃大勝泰國 奪亞洲盃門票

男籃亞洲盃資格賽外卡賽中華男籃隊昨天在主場迎戰泰國隊，在團隊狂砍十九顆三分球，其中馬建豪一人就包辦六顆、進帳廿分帶領下，最終就以一二二比六十大勝泰國，攜手關島隊搶下八月亞洲盃正賽門票。

中華隊這次外卡賽與關島、泰國一同爭奪兩張正賽門票，在首場比賽以四十分大勝關島後，昨天面對實力有段差距的泰國，中華隊在開賽後就由胡瓏貿、林庭謙接連取分建立領先優勢，加上歸化球員高柏鎧在攻守兩端都發揮影響力，阿巴西替補上陣後更是頻頻撕裂對手防線，幫助中華隊首節就取得十七分領先。

第二節中華隊外線手感逐步加溫，尤其是馬建豪與盧峻翔進攻雙箭頭輪番開砲，將領先差距逐步擴大到五十分以上。第四節剩下四分多鐘時陳冠全砍進三分球後，中華隊登錄十二名球員皆有得分紀錄，最終中華隊也以六十二分差距，攜手關島晉級到八月在沙烏地阿拉伯吉達舉行的亞洲盃正賽。

對於中華隊本屆從分組賽一度慘敗給菲律賓隊五十三分，到回主場對菲律賓成功復仇，外卡戰又連兩戰大勝，最終取得亞洲盃正賽門票，中華隊總教練圖奇也直言，球隊完成階段性目標讓他為球員感到驕傲，也相當期待八月亞洲盃正賽球隊的表現，「這真是一段不可思議的旅程」。

談到中華隊老中青三代的磨合漸入佳境，團隊最資深的劉錚直言，團隊正朝著好的方向前進，八月的亞洲盃如有邀請，他也有意願再度領軍出擊，「中華隊就是在一個換血的過程，就像傑哥（林志傑）時代的我充滿活力，現在看到他們就像看到當初的我一樣，精力充沛、怎麼跑都不會累，這需要時間，不是只有我們，各國家都一樣，正朝著好的方向走，多給他們一些鼓勵和支持」。