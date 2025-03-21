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亞洲盃資格賽／直言中華隊朝好方向 劉錚盼續戰亞洲盃

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
劉錚透露，8月份的亞洲盃期盼能夠再度為國出征。圖／中華籃協提供
劉錚透露，8月份的亞洲盃期盼能夠再度為國出征。圖／中華籃協提供

中華男籃今天在亞洲盃資格賽外卡戰以62分差距擊敗泰國後，再度搶下亞洲盃正賽門票，且包括分組賽最後2戰都取勝，目前已經拉出一波4連勝佳績，身為團隊精神領袖的劉錚也直言，匯集老中青三代的中華隊目前確實朝著好的方向前進，8月份的亞洲盃只要有邀請，他也願意再度出征。

中華男籃這次亞洲盃資格賽雖然在分組賽打完排名第3名落入外卡賽，不過近3天外卡賽面對關島和泰國分別以40分和62分差距取勝，包括分組賽最後兩戰擊敗菲律賓和香港，中華隊這波4連勝不僅扭轉了過去幾年在國際賽的低迷氣氛，也讓各界對於8月的亞洲盃正賽充滿期待，而中華隊總領隊李忠恕也在今天賽後宣布頒發100萬元獎金，感謝中華隊的辛勞。

對於中華隊在過去幾年歷經低潮和換血後，即將再度回到亞洲盃賽場，過去幾年幾乎都不缺席的劉錚賽後也感性地表示，感謝這段時間所有球員、教練和團隊的辛苦付出，也充分感受到球員和教練從一開始的不熟悉彼此，到現在已經漸入佳境。

劉錚直言，中華隊目前匯集了不少的年輕好手，正如同當年他加入以林志傑等黃金世代為首的中華隊一般，現在整個團隊也朝著好的方向前進，「中華隊就是在一個換血的過程，就像傑哥（林志傑）那時候的我充滿活力，現在看到他們就像看到當初的我一樣，精力充沛、怎麼跑都不會累，這需要時間也正在進行，不是只有我們，各國家都一樣，中華隊正朝著好的方向走，多給他們一些鼓勵和支持。」

對於8月份中華隊將再出征於沙烏地阿拉伯吉達舉行的亞洲盃正賽，劉錚也當仁不讓地表示，只要受到邀請將有意願再度為國出征，「這幾場比賽都拿下後，希望繼續贏下去，8月份的比賽到時候如果有徵召我還是會打，但時間還久，有些變數也不一定，基本上有徵召且不影響規劃的情況下，我都會參加。」

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