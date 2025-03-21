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亞洲盃資格賽／球迷高喊球給澎澎 陳冠全：第一次遇到

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
陳冠全（左）今天投進兩顆三分球，幫助中華隊再度奪下亞洲盃正賽門票。圖／中華籃協提供
陳冠全（左）今天投進兩顆三分球，幫助中華隊再度奪下亞洲盃正賽門票。圖／中華籃協提供

中華男籃今天在亞洲盃資格賽外卡戰於泰國之戰，全場猛轟19分顆三分球，最終以62分差距擊敗泰國，再度闖進到8月登場的亞洲盃正賽，而身為中華隊今天最後一位得分的球員，「澎澎」陳冠全談到第四節時全場球迷高呼「球給澎澎」，自己也不辱使命的投進兩顆三分球，讓他賽後直言相當開心。

中華隊這次外卡賽兩場比賽在與對手實力都有落差的情況下，首戰關島團隊僅有陳冠全與雷蒙恩未得分，而今天上半場在雷蒙恩率先得分後，陳冠全又一次成為團隊最後一位得分未開胡的球員，在第四節兩隊差距已經來到50分以上時，全場球迷也高呼「球給澎澎」，而陳冠全也連續投進兩顆三球，幫助中華隊將差距再擴大到60分以上，最終也以62分差距勝出。

談到比賽最後階段接受球迷的最高「禮遇」，陳冠全賽後笑著表示，「真的很開心，這是我第一次遇到這樣的狀況，但更開心的還是幫助中華隊回到亞洲盃的行列，因為上一屆我們被約旦絕殺時我也在場，希望今年能幫助球隊有更好表現。」

身為這次中華隊陣中較資深的選手之一，又曾與黃金世代有過不少合作經驗，陳冠全直言兩個世代的中華隊有很多不同之處，林志傑等黃金世代所在的中華隊講求的是更多的團隊合作，但由圖奇領軍的新世代中華隊，球員單兵作戰能力都很強，也符合圖奇希望團隊每個人都是攻擊手的目標。

對於銜接了兩個世代的中華隊，陳冠全也說：「我覺得我們這一代算是比較尷尬，傑哥他們退的時候，我們現在又銜接到這批學弟，上下屆能力都很好，我們這一輩則是只剩下劉錚、盈駿、瓏貿和我，很開心搭上學長的末班車，又跟學弟一起幫助中華隊拿下好成績。」

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