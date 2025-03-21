亞洲盃資格賽／中華隊19顆三分球 大勝泰國62分晉級正賽

男籃亞洲盃資格賽外卡賽今天進行最後一戰，由地主中華隊出戰前一天輸球的泰國隊，在雙方實力有段差距的情況下，中華隊本場比賽本場比賽外線火力全開，團隊共投進19顆三分球，其中馬建豪一人就包辦6顆、攻下團隊最高的20分，最終中華隊就以122：60大勝泰國，搶下晉級亞洲盃正賽門票。

中華隊這次外卡賽首戰以40分差距擊敗關島隊後，在3取2的賽制中占得先機，而今天中華隊的對手則是昨天不敵關島的泰國，這場比賽中華隊只要不輸超過72分就能晉級亞洲盃正賽。

而今天中華隊也排出與前一戰相同的先發陣容，包括陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、胡瓏貿與高柏鎧，開賽後胡瓏貿就與林庭謙在外線接連命中三分球，加上阿巴西替補上陣後頻頻撕裂泰國防線進攻籃框，首節打完中華隊就以29：12領先。

第二節中華隊劉錚、馬建豪接連投進四顆三分球，讓雙方差距來到25分，光是在第二節中華隊就砍進6顆三分球，其中馬建豪就包辦其中4顆，幫助中華隊單節再度進帳28分，並以59：30領先進入下半場。

易籃後中華隊在防守端持續對泰國加壓，加上盧峻翔單節8分進帳，劉錚也在第三節槍響前完成抄截打板跳投，中華隊三節打完已取得48分領先優勢。第四節中華隊馬建豪再度開砲投進兩顆三分球，將雙方差距擴大到54分，比賽最後4分39秒陳冠全命中三分球後，中華隊也完成全隊得分的紀錄，並將領先擴大到60分以上，最終也以62分差距收下勝利。

中華隊今天以馬建豪投進6顆三分球拿下20分最佳，包括他在內團隊共5人得分上雙，盧峻翔則有16分表現，高柏鎧12分、15籃板。

中華隊在勝出後也攜手關島晉級今年8月5日起在沙烏地阿拉伯吉達的亞洲盃正賽，至於最後兩張正賽門票則將由巴林、印度、伊拉克三隊爭奪，上屆亞洲盃中華男籃在分組賽排名第3名晉級8強賽附加賽，但最終以1分差距不敵約旦，以第10名作收。