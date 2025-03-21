TPBL／亞洲盃外卡賽場均20.5分 關島羅斯仍遭雲豹殘酷釋出

剛代表關島隊在男籃亞洲盃資格賽外卡賽出戰完中華隊與泰國隊的TPBL桃猿台啤永豐雲豹隊洋將羅斯，儘管在外卡賽兩場比賽繳出場均20.5分的亮眼數據，但仍在今天與雲豹球團達成離隊共識，無緣在外卡賽後重回TPBL賽場證明身手。

在1月底加盟雲豹的羅斯，是關島男籃在亞洲盃資格賽的重要戰力，不過在TPBL賽場上他至今代表雲豹出賽5場比賽，僅有平均10.2分、6籃板、2.6助攻演出，且最近兩次出賽合計僅拿下7分，表現不如預期。

不過在本周開打的亞洲盃資格賽外卡戰中，回到關島國家隊的羅斯也重拾對比賽的主宰力，在對中華隊之戰就拿下全隊最高的22分，其中多次的三分球命中與強勢單打，更是幫助關島在第二節一度縮小差距，至於昨天與泰國之戰，羅斯也拿下全隊次高的19分，是關島能夠擊敗泰國保住晉級亞洲盃正賽一線生機的關鍵。

在與中華隊賽事結束後，羅斯也一度被問到與隊友高錦瑋同場較勁的心情時，他還強調覺得相當有趣，畢竟兩天前兩人還以隊友身分一同練球，但卻馬上又在國際賽事中成為對手，「很榮幸在國際賽作為對手競爭，讓彼此進步。」

但今天雲豹球團隨即宣布與羅斯達成離隊協議，「考量目前球隊陣容及戰力後，與洋將羅斯達成離隊共識，感謝羅斯自季中加入球隊以來的貢獻與付出，祝福他未來能繼續在職業賽場上發光發熱，並有更好的發展機會，也希望球迷們持續為羅斯加油！」

儘管羅斯在關島國家隊表現搶眼，不過雲豹在陣中已經有克羅馬與高錦瑋兩位主要持球手的情況下，讓擁有不錯自主進攻但無球能力相對較弱的羅斯表現受到壓縮，導致在這次外卡賽前就傳出可能遭到雲豹釋出，加上TPBL今年球員註冊截止日將在4月3日到期，雲豹也必須把握最後機會進行洋將戰力的檢視。