HBL／冠軍賽首度售票成效好 高中體總擬延續
高中體總在今年HBL冠軍賽首度實行售票，所得扣除相關抽成後，全數回饋男、女子組冠軍賽4支球隊。高中體總透露，未來仍持續朝著售票方向前進。
113學年度高中籃球聯賽HBL男、女子組冠軍賽於3月9日在台北小巨蛋落幕，其中本季一路走來跌跌撞撞的松山高中，在不被外界看好的情況下，接連扳倒強權光復高中、南山高中，睽違7年再度舉起男子組冠軍金盃，女子組則由北一女中完成校史首度2連霸。
值得一提的是，高中體總為了提升門票的使用效率，並鼓勵持票觀眾踴躍進場觀賽，因此於今年HBL冠軍賽首度實行售票。高中體總今天公布相關數據，總計售出4876張門票，售出率達98.88%，銷售金額約新台幣106萬元。
高中體總指出，扣除台北小巨蛋、售票系統的抽成後，實際售票所得約為82萬元，同步將銷售金額統計報表請會計師事務所及法律顧問確認後，公告於高中體總官方網站，並正式行文至參與冠軍賽的4所學校，完成撥款手續，每支球隊約獲得20萬元。
高中體總秘書長朱彩鳳接受中央社採訪時表示，很滿意首度試辦售票的成效，期望藉以帶動學生賽事，鼓勵民眾關注基層運動，同時將銷售所得全數回饋基層球隊，實質幫助學生運動發展，未來仍持續朝著售票方向前進，並研議更好的行銷方式，吸引更多球迷進場，為學生運動聯賽正向發展努力。
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