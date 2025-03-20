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亞洲盃資格賽／關島擋下泰國反撲 中華隊晉級要靠自己

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
關島羅斯（右2）攻下19分、9籃板、6助攻。圖／取自FIBA官網
關島羅斯（右2）攻下19分、9籃板、6助攻。圖／取自FIBA官網

男籃亞洲盃資格賽外卡賽，中華隊在昨天以40分差距擊敗關島後，今天則輪到兩支外隊交手，面臨淘汰絕境的關島今天展現多點開花的攻勢，並且在上半場就投進7顆三分球取得雙位數領先，但末節泰國找回外線手感，在比賽最後43秒追到4分差距，但最終關島靠著羅斯的關鍵4罰俱中，最終以89：81勝出，保住晉級生機。

亞洲盃資格賽外卡賽中華隊這次與泰國、關島一同競爭兩張晉級正賽門票，身為地主的中華隊在首場比賽就火力全開，在最多領先到42分的情況下，最終以40分差距拿下勝利，在外卡賽中佔得先機。

而今天的第二場比賽則由關島與泰國對決，關島在只要輸球就淘汰，並由中華隊與泰國隊晉級的情況下，今天背水一戰也打出與昨天截然不同的表現，上半場關島就投進7顆三分球，並取得10分領先，其中昨天對戰中華隊表現亮眼的雲豹洋將羅斯，上半場再攻下關島團隊最高的13分。

下半場關島持續將領先優勢擴大到20分以上，不過末節泰國在攻守兩端總算甦醒，賈森努克（Nakorn Jaisanuk）連續三分球命中後，曾以亞洲外球員身份加入新北中信特攻的查拉帝（Chanatip Jakrawan）也在籃下頻頻強攻得手。

比賽最後階段，泰國靠著利許（Jones Lish）和賈森努克的連續兩顆三分球命中，在比賽最後45秒追到僅剩4分差距，但羅斯與克魯茲（Jericho Cruz）關鍵時刻6罰俱中，也幫助關島鎖定勝利，以8分差距保住晉級一線生機。

關島在此次賽事以1勝1敗作收後，能否晉級將端看明天中華隊與泰國之戰的結果，如中華隊取勝將能晉級到亞洲盃正賽，如泰國贏球則三隊同戰績將必須比較得失分，而中華隊在首場比賽贏關島40分，也將保有優勢。

籃球

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