TPBL／對國王有飆分演出 戰神迎新砍將加入

台新育樂今日宣布迎接28歲前鋒席樂（Jeantal Cylla）加盟台北台新戰神隊。身高201公分的席樂2021年開始職業生涯，曾征戰北馬其頓、阿根 廷、蒙古與中國等各國聯賽，去年代表澳門黑熊隊參與東亞超級籃球聯賽 (EASL)，有單場砍下32分的演出，戰神看中他的得分能力，為球隊衝擊季後賽。

台新育樂總經理林祐廷表示，網羅席樂就是相中他的進攻能力，「能在比賽陷入僵局時，用多元的得分手段幫助球隊。相信他的加入能帶來更多競爭優勢。」

席樂自小便是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的忠實球迷，因此選擇披上與偶像相同的 7 號球衣，場上他也展現與偶像的類似球風，擁有不錯的外線投射能力，也擅長用切入撕裂對手防線，更能勝任多個防守位置，可望幫助球隊攻防兩端全面升級。

本賽季於蒙古聯賽出賽期間，席樂場均貢獻25.9分、5籃板、1.4阻攻、1.2抄截，展現出優異的攻守能力，也曾在EASL來台出戰新北國王隊時轟下全場最高32分，率隊拿下勝利。

加入戰神的席樂說：「上場就是全力以赴，於攻守兩端給予球隊最大幫助。」他也期盼一場比一場表現更好，用穩定的表現幫助戰神衝擊總冠軍。

首次加盟台灣職籃的席樂，對新環境充滿期待，過去的亞洲經歷也讓他對中文並不陌生，簡單的日常用語能說「你好」、「謝謝」、「叉子」等，他也計畫學習更多中文，能更好地融入球隊與球迷的互動，「希望能多多體驗在地的文化與美食。」