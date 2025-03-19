亞洲盃資格賽／大勝40分不自滿 中華隊最快明天就晉級

男籃亞洲盃資格賽外卡戰，中華隊今天在北市大天母體育館迎戰關島，在團隊6人得分上雙、10人有得分紀錄的多點開花攻勢下，以40分差距擊敗關島，只要明天泰國再擊敗關島，中華隊就能確定提前晉級亞洲盃正賽。

中華隊這次外卡戰與關島和泰國爭奪兩張晉級亞洲盃會內賽的門票，在今天的首場比賽中華隊迎戰關島，儘管在上半場外線手感不佳，但靠著高柏鎧在禁區搶分，開賽就迅速建立雙位數領先優勢，下半場中華隊找回外線手感後，更是一口氣將領先優勢擴大到最多42分，最終也以40分差距擊敗關島。

對於外卡賽首戰以大比分擊敗對手，中華隊總教練圖奇賽後直言，雖然這是一場可以預期的勝利，但賽前他仍不斷叮囑球員關島在防守和陣地戰是很優秀的，而中華隊球員今天也展現相當好的動力，並且做到不斷保持身體對抗和衝搶籃板中兩大重點。

而這次帶傷出賽拿下11分、6助攻的主控陳盈駿則表示，「這場比賽我們更專注在球隊本身的內容，攻防兩端都是，雖然比分差距大，但中途教練還是有一些情緒，包括攻防兩端沒有到位，擋人時間也不太好，防守也鬆懈，沒有給對手太大壓力，這是我們要去修正的地方。」

在上階段出戰菲律賓的贏球之戰缺陣的胡瓏貿，今天也再度扛起球隊氣氛製造機的重責，在第三節數次大動作帶動球迷打氣，他也開玩笑說：「了解我的都知道我打比賽都很激動，常被說是神經病，不過這次關島跟菲律賓實力還是有一段差距，很開心今天能夠贏球，但還是必須專注在接下來對泰國的比賽。」