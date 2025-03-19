亞洲盃資格賽／隔4年再戰慘敗 關島教練讚中華隊兩進步

中華男籃與關島相隔4年再度在亞洲盃資格賽外卡戰碰頭，相較於前一次交手時的拉鋸，中華隊今天以40分差距大勝關島，關島教練卡佛（EJ Calvo）就表示，中華隊這4年進步相當多，不僅板凳深度變得更好，高柏愷的加入更是帶給中華隊攻守相當大的幫助。

中華男籃今天在與關島之戰，首節就由歸化中鋒高柏鎧多次轟炸禁區，第二節開始再由找回外線手感的本土球員拉開領先差距，最終以40分差大勝對手，與4年前兩隊兩場比賽都只有個位數差距相比，有不小的落差。

談到再次與中華隊在外卡賽碰頭，關島教練卡佛賽後表示，中華隊經過這4年板凳深度變得更好，尤其是外線球員的準星讓他們留下深刻印象，加上高柏鎧的加入讓中華隊在禁區攻守上變得更有優勢，希望接下來與中華男籃有更好的交流。

至於目前效力雲豹的羅斯，今天則是拿下關島全隊最高的22分，談到與雲豹隊友高錦瑋交手，他也說：「跟小高當對手很有趣，兩天前我們還一起訓練，今天就在場上對上，很榮幸在國際賽作為對手競爭，讓彼此進步。」