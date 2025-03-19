亞洲盃資格賽／阿巴西轟23分 中華隊多點開花大勝關島

亞洲盃資格賽外卡賽今天在天母體育館點燃戰火，中華隊將與關島、泰國爭奪兩張正賽門票，首場比賽中華隊面對關島，在上半場就展現多點開花的攻勢並取得20分的領先，下半場中華隊外線火力加溫，第三節轟進6顆三分球，一度取得40分領先優勢，最終中華隊就以113：73勝出，外卡賽首戰順利開胡。

中華男籃在亞洲盃資格賽分組賽打完後以分組第3名落入外卡賽，並將與關島和泰國爭奪兩張晉級正賽門票，而本次賽事中華籃協也取得主辦權，比賽於今天起一連三天在北市大天母體育館舉行。

今天的首場賽事中華隊就對上關島，中華隊也排出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、胡瓏貿搭配高柏鎧的先發陣容，儘管首節中華隊仍在尋找外線手感，不過高柏鎧多次在籃下強攻得手，首節個人就豪取12分，幫助中華隊取得10分領先。

第二節中華隊手感逐步加溫，替補上陣的馬建豪、阿巴西接連投進三分球，兩人都還有快攻爆扣的演出，幫助中華隊一度將領先擴大到20分，不過效力TPBL雲豹的羅斯也靠著優異的單打能力回敬一波8：0攻勢，但盧峻翔在該節後段兩度進攻籃框得手，幫助中華隊上半場打完以54：38領先，其中高柏鎧與阿巴西上半場皆攻下12分，盧峻翔和馬建豪分別有8分與7分進帳。

易籃後中華隊外線火力全開，胡瓏貿、盧峻翔、林庭謙連續砍進3顆三分球，帶動中華隊打出一波12：0攻勢，將領先優勢一度擴大到28分，光是在第三節中華隊就投進了6記三分球，三節打完也已有5名球員得分上雙，並取得39分領先，最終中華隊也以40分差距取勝。