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自由車環台賽／18歲才練車 中華隊素人車手飆出單站最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊李冠賢獲單站第15最佳。圖／國際自由車環台賽提供
中華隊李冠賢獲單站第15最佳。圖／國際自由車環台賽提供

2025年國際自由車環台公路大賽今天第4站來到高雄市站，經過總長146.44公里以及3個衝刺和3個登山點激戰下，共有多達94名車手大集團衝線，戰況再度有激烈變化，四色冠軍衫有三件得主換人，法國尤尼貝車隊的比利時車手洛科克斯（Lander Loockx）提前拿下今年環台賽登山王圓點衫；前幾站表現神勇的以色列職業隊不僅成功助隊友艾因霍恩（Itamar Einhorn）連續兩年拿下高雄市站冠軍外，黃衫也從德國車手克雷奇（Moritz Kretschy）交棒給隊友吉爾摩（Brady Gilmore），且兩人名列總排名前二雙保險，與其他車手有6秒差距，黃衫希望濃厚，吉爾摩賽後還興奮的自封「我們是獲勝的機器」。

中華隊今天也表現積極，除了「奧特曼」李廷威比賽過程不斷突圍外，第二度參賽的「夢想車手」李冠賢靠著最後衝刺成功拿下單站第15、亞洲第4，也完成前四站中華隊的單站最佳名次，自己都深受感動。

總長146.44公里的高雄市站今年成為環台賽史上唯一同時參與兩個站別的城市，今起點從佛陀紀念館沿途經過客家文化重點發展區，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，經典的路線設計、蜿蜒的山路、高低起伏具挑戰性，串聯宗教文化、客家文化及自然景觀，挑戰選手技術，力拚積分。

中華隊李冠賢獲單站第15最佳，他提到最後4公里十分激烈，「我只能從每個空隙中鑽進去，我的把手甚至還被車手的腿敲到，戰況之激烈，可見一斑。」

李冠賢是中華隊中最特殊的一員，他並不是從學校專業車手出生，從18歲才開始練車，到如今騎下中華隊最佳單站成績，「十年多時間，我從騎車環島到現在在騎環台賽，真的很不可思議。」

去年首度入選環台賽的李冠賢，第一站台北市站就出局，今年年初還特別跟馮俊凱到泰北訓練，今年果然順利騎到第四站，他說：「我希望以我為例，有夢就去追，但當然還是要有家人的支持，過去我的岳父也無法理解，但今年他們都到現場支持我，讓我很受感動！」

中華隊教練盧紹軒說：「今天中華隊基本都有照我們設定的戰術進行，誌盛、冠賢都在大集團前面，比較可惜是何彥誼可能是昨天過於疲勞，今天就比較保守一點，明天最後一站都是平路，我們會再試著想辦法讓中華隊的成績再靠前一點。」

環台賽明天第五站美麗新六堆站也是最後一站，總長121.41公里，這站也是環台賽嶄新的一站，並且有最後的兩個衝刺點，最終將決定最後的三色冠軍衫得主。

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