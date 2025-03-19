籃球／賀家兄弟確定打瓊斯盃 籃協也將積極聯繫小萊德

中華籃協在今天宣布台美混血兄弟檔賀丹、賀博將連續3年返台參加瓊斯盃，籃協副秘書長張承中在今天表示，很開心兩兄弟願意回台參賽，未來是否可能進一步邀請兩兄弟披上中華隊戰袍，他則強調將會努力溝通。

過去兩年都在瓊斯盃登場的賀丹、賀博兄弟檔，在今天透過家人回覆中華籃協將連續3年返台打瓊斯盃，中華籃協副秘書長張承中今天表示，很高興賀家兄弟願意於7月返台打瓊斯盃，也會積極與兩兄弟家人保持聯繫，但對於是否爭取兩人打正式國際賽事，他則強調希望不要給他們壓力。

張承中指出，與賀家人的溝通一直都很順暢，也希望雙方的合作關係能夠一步一步來，籃協也將會全力爭取兩兄弟未來在正式國際賽披上中華隊戰袍，「不過他們兩人都還年輕、都在讀書，希望不要給他們太大壓力，給他們一些空間，我們會努力溝通。」

至於前NBA湖人球員萊德（Isaiah Rider Jr.）之子、15歲的小萊德（Isaiah Rider IV），因為母親具有台灣血統，也讓他未來能否以本土球員身份成為中華隊的一員，在近日引發討論。

對此，張承中坦言，由於這個訊息來得很快，目前還未與對方聯繫，但一定會積極去做這件事，「首先我們也必須知道他的狀況和他的父母身份，看下一步該怎麼做，如果父母都沒有台灣身份和護照，就必須研究法規怎麼幫助他們，只要他們有意願籃協一定全力促成。」