籃球／「灌籃高手」井上雄彥兒子加入B聯盟 網：真人版宮城

據日本媒體報導，著名漫畫「灌籃高手」作者井上雄彥兒子井上大道，於昨天正式官宣加入日本職籃B聯盟次級聯賽鹿兒島Rebnise隊，19歲的他主打控球後衛，在球隊官網個人介紹中說，「我決定以特別指名球員身份加入鹿兒島Rebnise，鹿兒島是我父母和祖父母出生長大的地方，所以對這裡有很深的感情，雖我經驗還不足，但我會盡力為球隊的勝利做出貢獻，請大家支持我。」

球隊官網介紹井上大道為2005年7月1日東京出生，身高180公分、體重75公斤，位置是控球後衛，除了世田谷區立梅丘中學校及駒澤大學高等學校外，還曾赴美在St.Thomas More School就讀，未來將主打控衛。

由於「灌籃高手」漫畫中湘北隊主力控衛是宮城良田，所以日本網友說，「大道是控球後衛，就像漫畫中的人氣角色宮城良田一樣，以其出色的投籃技巧而聞名，因此希望他能展現出與漫畫中的他一樣的水平。」也有網友表示，「有聽說知名運動員兒子克紹箕裘的新聞，但第一次見到知名漫畫家兒子成為職業運動員新聞，期待他能成為一名出色球員。」