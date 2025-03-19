籃球／「灌籃高手」井上雄彥兒子加入B聯盟 網：真人版宮城
據日本媒體報導，著名漫畫「灌籃高手」作者井上雄彥兒子井上大道，於昨天正式官宣加入日本職籃B聯盟次級聯賽鹿兒島Rebnise隊，19歲的他主打控球後衛，在球隊官網個人介紹中說，「我決定以特別指名球員身份加入鹿兒島Rebnise，鹿兒島是我父母和祖父母出生長大的地方，所以對這裡有很深的感情，雖我經驗還不足，但我會盡力為球隊的勝利做出貢獻，請大家支持我。」
球隊官網介紹井上大道為2005年7月1日東京出生，身高180公分、體重75公斤，位置是控球後衛，除了世田谷區立梅丘中學校及駒澤大學高等學校外，還曾赴美在St.Thomas More School就讀，未來將主打控衛。
由於「灌籃高手」漫畫中湘北隊主力控衛是宮城良田，所以日本網友說，「大道是控球後衛，就像漫畫中的人氣角色宮城良田一樣，以其出色的投籃技巧而聞名，因此希望他能展現出與漫畫中的他一樣的水平。」也有網友表示，「有聽說知名運動員兒子克紹箕裘的新聞，但第一次見到知名漫畫家兒子成為職業運動員新聞，期待他能成為一名出色球員。」
【◆新規◆井上大道選手（特別指定選手）加入のお知らせ】⁰この度、鹿児島レブナイズでは、#井上大道 選手が特別指定選手として加入することとなりましたのでお知らせいたします。— 鹿児島レブナイズ (@kg_rebnise) March 18, 2025
▼本人コメントはこちらhttps://t.co/pztB6KfreO#鹿児島レブナイズ #Bリーグ pic.twitter.com/dM02YXyaVw
スラムダンクの作者— 宮ます (@miyamaun) March 19, 2025
井上雄彦先生の息子さんがＢ２鹿児島レブナイズに加入しプロ選手になったそうです
高校途中で米国にバスケ留学もしています⁰ポジションは宮城リョータと同じPGです
楽しみですね！
お父さんの名前は気にせず頑張って欲しいです👍
井上大道19歳
pic.twitter.com/DIcAAeyXmB
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