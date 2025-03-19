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TPBL／國王女籃訓練營登場 黃湘婷、潘姿吟任客座教練

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王女子籃球訓練營邀請中華電信女籃主力球員黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。圖／新北國王提供
國王女子籃球訓練營邀請中華電信女籃主力球員黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。圖／新北國王提供

新北國王本周末將舉辦 「Be Your Own Queen 」女王主題周，呼應活動精神，昨天晚間舉行女子籃球訓練營，特別邀請中華電信女籃主力球員黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練，吸引20位熱愛籃球的女學員參加，兩位教練透過豐富的經驗與專業指導，帶給學員們一次難忘的籃球體驗，不僅提升技術，也讓她們更深入感受籃球的魅力。

訓練過程中，學員們進行了個人基礎技巧訓練，包含運球、投籃、傳球等，兩位教練在訓練過程中細心帶領學員，耐心拆解動作細節，讓大家能夠更精準掌握技術要領。黃湘婷的穩重與潘姿吟的熱情，在場上展現出強烈的領袖特質，傳授多年征戰球場累積的經驗與技巧，並針對學員的動作細節進行調整，讓大家受益良多，滿載而歸。

在訓練營最後的對抗賽中，學員們展現所學，拚盡全力投入比賽。由潘姿吟領軍的黃隊成功拿下勝利，而由黃湘婷帶領的黑隊同樣有亮眼表現，兩隊中共有三位學員，場上表現與積極態度獲得兩位教練一致肯定，榮獲本次訓練營的MVP，真正詮釋「Be Your Own Queen」的精神。

訓練營結束後，學員們紛紛與兩位教練合影留念及簽名，黃湘婷說：「很開心能夠透過這樣的機會與熱愛籃球的學員們交流，希望大家能持續保持對籃球的熱情，也期待有更多人關注女子籃球。」潘姿吟則補充，「很開心看到大家參加，真的很感動，也希望未來能有更多類似的活動與大家一起分享籃球的樂趣。」

隨著女子訓練營的圓滿落幕，新北國王 「Be Your Own Queen」女王主題周也即將到來，將帶來更多精彩活動，鼓勵各領域的女孩，綻放自信，勇敢成為自己的女王。

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