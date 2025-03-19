TPBL／夢想家本周迎排名卡位戰 攜手車商推主題周

福爾摩沙夢想家隊本周將於台中洲際迷你蛋迎戰高雄全家海神、新竹御嵿攻城獅隊，與長期合作夥伴再次推出主題活動。

上周賽事球迷一同迎接蔣淯安主場首次登場，享受小安、阿吉雙後衛在場上的默契表現，目前夢想家戰績與海神僅半場勝差，本次對決關乎排名爭奪，邀請球迷進場為夢想家應援，守下主場勝利。

夢想家本周攜手「奧迪中部和順利汽車」推出「夢想，進化之旅」主題周，將於一樓入口左側區域現場展示最新A3 Sportback車款，當天至攤位賞車並完成「進化神射手Audi速度挑戰」投籃任務，就可獲得品牌限量小禮，更有女孩快閃驚喜。

本周賽事入場即可獲得主題摺扇以及利口樂瑞草本喉糖，節間的夢想突襲、中場遊戲等也將與奧迪中部和順利汽車合作，完成指定任務即可獲得品牌精心準備的禮物。

此外，優尼獸、奧迪經典賽車熊與Formosa Sexy女孩們也將在場邊與大家進行互動，有機會獲得品牌小物以及由錸德集團大樂司文創提供的現金抵用券500元，可至旗下八個餐飲品牌分店進行使用。

夢想家本周六下午2點半交手海神，翌日對上攻城獅，周六、周日門票熱賣中。球迷朋友們可於全台ibon機台及ibon售票系統購票。