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籃球／賀博放棄美國U19邀請！賀氏兄弟再為中華隊打瓊斯盃

中央社／ 台北19日電
賀博。聯合報系資料照
賀博。聯合報系資料照

台美混血「賀氏兄弟」賀丹賀博，今年夏天確定將代表中華隊征戰瓊斯盃籃球邀請賽；其中賀博選擇放棄美國U19機會，「與哥哥並肩作戰，對我意義重大」。

中華民國籃球協會今天表示，隨著「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）在全美大學體育聯盟（NCAA）球季落幕後，與「賀氏兄弟」仍保持密切聯繫，並盛情邀約兩人再度披上中華隊球衣征戰瓊斯盃國際籃球邀請賽，目前已獲得「賀氏兄弟」及其家人同意。

籃協指出，將繼續以最大誠意與賀家溝通，也對「賀氏兄弟」願意再披上中華隊戰袍感到十分欣慰，期望球迷繼續展現熱情，而賀丹、賀博也對球迷支持非常感動，很期待夏天第3度代表中華隊征戰瓊斯盃賽場。

值得一提的是，賀博本季身披常春藤名校哈佛大學戰袍，展開NCAA生涯第1個賽季，而他繳出亮眼表現，場均貢獻14.6分、4.1籃板，外帶35.6%三分球投籃命中率，不僅以全票之姿摘下常春藤聯盟（IvyLeague）最佳新秀頭銜，日前更獲得美國男籃U19代表隊邀請。

「賀氏兄弟」媽媽臧珍卓接受中央社記者採訪時轉述賀博想法，「美國男籃U19代表隊的邀請，對我來說是一大榮譽，也是千載難逢機會，因為這是我夢想中的時刻；不過，與哥哥一起在台灣並肩作戰，同樣對我意義重大。」

賀博指出，絕對希望能在今年夏天同時參加兩項賽事，但顯然無法做到，因此最終決定與哥哥賀丹攜手參加瓊斯盃，「我已經正式通知美國男籃U19代表隊，無法在今年夏天加入他們，而他們也相當理解，並給予我支持。」

中華隊 籃球 賀丹 賀博

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