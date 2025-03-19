瓊斯盃／籃協盛情邀請 賀博、賀丹將再返台打中華隊

在NCAA賽場有亮眼表現的台美混血籃球好手賀丹、賀博兄弟檔，在過去兩年返台參與瓊斯盃引發外界高度關注後，中華籃球協會今天表示，在盛情邀約兩兄弟今年再度返台代表中華隊出戰瓊斯盃下，已經獲得兩兄弟及家人首肯。

目前就讀康乃爾大學與哈佛大學的賀丹、賀博兄弟檔，過去兩年都跟隨家人返台並在瓊斯盃披上中華隊戰袍出賽，兩人的好表現也引發球迷的關注，其中弟弟賀博更在日前傳出獲得邀請加入美國隊U19男籃，今年夏天是否能夠再回台獻技一度引發討論。

籃協今天表示，經過與旅美小將賀丹、賀博及家人溝通，賀丹、賀博2025年夏天願意三度回台參戰瓊斯盃。旅美小將賀丹、賀博已連續兩年返台加入國家隊參加瓊斯杯，兩兄弟受到球迷喜愛，在NCAA也都打出好成績。NCAA球季結束後，中華民國籃球協會仍繼續保持密切的聯繫，三度盛情邀請賀丹、賀博返台代表中華隊再戰2025年瓊斯盃，已獲兩兄弟及家人首肯。

籃協指出，賀丹、賀博表示對於球迷的支持非常的感動，也很期待夏天返台代表中華隊。籃協則表示，會繼續以最大誠意與賀家溝通，也對賀家兄弟再批中華隊戰袍感到十分欣慰，也希望球迷能繼續熱情支持賀丹、賀博。