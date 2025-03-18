SBL、WSBL超級籃球聯賽 基隆場次學生免費、市民半價

基市府今天舉辦SBL基隆場開賽儀式，市長謝國樑並為在地銘傳國中籃球隊授旗，預祝再創佳績。SBL暨WSBL超級籃球聯賽第4階段基隆場，28日起在基隆市立體育館登場，為期3周共計9天24場賽事，持有學生證或穿著制服學生可免費入場，基隆市民享半價優惠。

基市府今在基隆商工體育館舉辦SBL基隆場開賽儀式，邀請SBL球員裕隆籃球隊林明毅和劉光尚（基隆商工畢業），以及WSBL超級籃球聯賽球員方曉晴、張琦玟、中華民國籃球協會副秘書長張承中出席，並和七堵、長興國小生學，一同為晉級全國賽的銘傳國中男、女籃加油打氣。

基隆銘傳國中籃球隊在教練徐偉勝帶領下，5年內拿下4座JHBL乙級聯賽全國冠軍，助理教練林孟旻加入後，也讓銘傳女籃在睽違3年後，再度晉級全國決賽。謝國樑今為銘傳籃球隊授旗，預祝再創佳績。

謝國樑表示，基隆持續推動SBL球隊建置計畫，引進SBL專業籃球資源，期望提供更優良的運動環境。他感謝中華籃協的協助，基隆市的SBL球隊即將誕生，希望扮演火車頭的角色，完成籃球的各級銜接。

謝國樑說，基隆商工籃球勁旅是基隆唯一甲組男子籃球隊，多次打入HBL 16強，培育許多台灣職業與國家隊選手。基隆籃球人才濟濟，若能順利完成籃球人才四級銜接，未來必定會成為台灣籃球人才培育的重鎮。市府希望能夠與基商有更多的合作，一起讓基隆的籃球運動更加蓬勃發展。

教育處指出，SBL暨WSBL超級籃球聯賽第4階段基隆場次，包括3月28至30日，4月4至6日及11至13日，共計9天24場賽事，持有學生證或穿著制服，都可以免費入場，基隆市民則有半價優惠。

教育處長徐嬿立說，今年度起已將籃球列為中小學「基層運動選受訓練站」的重點發展項目，並編列1.38億元預算，改善多所學校的操場跑道、游泳池、風雨球場、體育館等體育設施與設備，讓學生享有安全且專業的運動環境。