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亞洲盃資格賽／帶肩傷回歸中華隊 胡瓏貿扛防守重任：不能丟臉！

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
胡瓏貿（中）回歸中華隊，今天下午參與球隊訓練。記者曾思儒／攝影
胡瓏貿（中）回歸中華隊，今天下午參與球隊訓練。記者曾思儒／攝影

亞洲盃男籃資格賽第二輪附加賽明晚登場，中華隊今天16名球員首度到齊，除旅外4將劉錚、陳盈駿、林庭謙和阿巴西合體，高雄全家海神「海龍王」胡瓏貿也回歸，他笑說這次是讓「學弟帶著我」，「做好我自己的本份和角色，不能丟臉嘛！」

中華隊上階段先在主場擊敗菲律賓隊，客場再擊敗香港隊，以分組第3進入最後的附加賽，明天將先出戰關島隊，21日晚間再戰泰國隊，爭取前2名的亞洲盃正賽門票。

上階段因左肩傷勢退出中華隊的胡瓏貿強調，一直都有效力國家隊的意願，開心這次球隊和聯盟更改賽程，儘管全員到齊隔天就要迎戰，不過隊友間都熟悉，和圖齊體系也不陌生，適應上不是問題。

中華隊2021年亞洲盃男籃資格賽附加賽就曾和關島兩度交手，當時曾與會的胡瓏貿透露，教練給他的主要任務是看守38歲的歸化洋將衛斯里（Tai Wesley），他笑說不會透露怎麼看守，但有信心能完成任務，「交給我，可以啦，3年前就守過。」他強調「防守不會失誤」，除要展現中華隊的速度和體能優勢，重點就是做好防守。

中華籃協副秘書長張承中提到，這次16人名單中有許多球員都有傷在身，像胡瓏貿的肩傷、陳盈駿踝傷、盧峻翔也是腳踝扭到、關達祐帶著手指傷勢加入，劉錚也是昨天才扭到腳踝，林信寬先前比賽撞到頭等，但仍願意為中華隊效力，希望球迷也能進場支持，「大家都很辛苦，都回來了，很感動。」

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