快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

亞洲盃資格賽／帶傷再戰中華隊 陳盈駿透露對「他」有私心

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
陳盈駿（右）因傷退出亞洲盃資格賽上階段，附加賽再回歸。記者曾思儒／攝影
陳盈駿（右）因傷退出亞洲盃資格賽上階段，附加賽再回歸。記者曾思儒／攝影

亞洲盃資格賽上階段因腳踝傷勢退出中華隊，陳盈駿最後2場附加賽再披中華隊戰袍，今天早上才抵台的他自評狀況恢復約5成，但仍想為中華隊「盡一份心力」，希望和中華隊一起打下亞洲盃門票。

陳盈駿1月初右腳踝扭傷，診斷結果是骨水腫及韌帶輕度損傷，因此缺席上階段亞洲盃資格賽。他坦言傷勢復原狀況比預期更久，原本以為2、3周就能回歸，卻拖到上月底才回歸球場，歸隊後也還沒太完整的訓練，現在就是「以賽代訓」，若以自己高標準來看，恢復狀況只有5成，但有「愈來愈好」。

身為中華隊最資深的後場指揮官，陳盈駿提到附加賽是賽季期間，「第一次這情況，很特別。」儘管今天中華隊全員才到齊，明天晚上7點就要迎戰關島，陳盈駿認為成員間都有一定默契，隊總教練圖齊的體系也不陌生，大致上沒太大問題。

上階段因踝傷無法與會，陳盈駿透露看到中華隊擊敗菲律賓，內心也十分激動、振奮，尤其看到許多球員都挺身而出，像是林庭謙、阿巴西到最後階段的盧峻翔，「圖齊教練會設定不同戰術給不同球員去發揮特點，不會集中在某個人。」

中華隊年輕後場像是高錦瑋和關達祐都曾提到，想在中華隊中和陳盈駿學習，就算有傷在身也不想錯過難得機會，陳盈駿提到同是能仁家商「出品」的小學弟高錦瑋也滿眼笑意，笑說對能仁學弟「有私心」，學弟在刻苦環境下非常努力，去年瓊斯盃同隊後就很喜歡這位學弟，私下也會聊天，期許「小哥」持續進步，彼此互相學習、成長。

籃球

延伸閱讀

亞洲盃資格賽／意外扭傷左腳踝 劉錚自評上場沒問題

TPBL／MVP高錦瑋缺陣 攻城獅宰雲豹止敗

亞洲盃資格賽／27歲成中華隊「老菜鳥」 關達祐期待向陳盈駿學習

籃球／談東超關鍵失誤泛淚光 盧峻翔：不逃避去面對

相關新聞

亞洲盃資格賽／意外扭傷左腳踝 劉錚自評上場沒問題

亞洲盃男籃資格賽第二輪附加賽明天點燃戰火，中華隊今天16位球員全員到齊，但「小飛人」劉錚意外成傷兵，且是昨天CBA出戰前...

亞洲盃資格賽／帶傷再戰中華隊 陳盈駿透露對「他」有私心

亞洲盃資格賽上階段因腳踝傷勢退出中華隊，陳盈駿最後2場附加賽再披中華隊戰袍，今天早上才抵台的他自評狀況恢復約5成，但仍想...

籃球／胡瓏貿加入中華隊集訓 1周3戰分享對戰關島經驗

TPBL高雄全家海神隊明星前鋒胡瓏貿左肩傷勢恢復漸入佳境，在結束周日比賽後，昨天馬不停蹄向國家隊報到加入集訓，本周將面臨...

籃球／國小錦標賽開幕 新北永平小五女籃開紅盤

2025年全國國民小學籃球錦標賽昨天起展開小五組別賽事，預賽於新北市六個場館進行，分別為北新國小、興隆國小、永平國小、南...

PLG／勇士主場連勝功臣 洪楷傑奪單周最佳球員

P. LEAGUE+今天公布2024到25球季第21周的單周最佳球員，由台北富邦勇士洪楷傑榮獲得殊榮。

籃球／努力申請護照中！前湖人名將之子有望加入中華隊

曾奪下灌籃大賽冠軍的前NBA湖人隊名將萊德（Isaiah Rider Jr.）有15歲兒子小萊德（Isaiah Rider IV），傳出因母親有台灣血統，因此小萊德未來有望加入中華隊。 資深媒體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。