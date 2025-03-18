亞洲盃資格賽／帶傷再戰中華隊 陳盈駿透露對「他」有私心

亞洲盃資格賽上階段因腳踝傷勢退出中華隊，陳盈駿最後2場附加賽再披中華隊戰袍，今天早上才抵台的他自評狀況恢復約5成，但仍想為中華隊「盡一份心力」，希望和中華隊一起打下亞洲盃門票。

陳盈駿1月初右腳踝扭傷，診斷結果是骨水腫及韌帶輕度損傷，因此缺席上階段亞洲盃資格賽。他坦言傷勢復原狀況比預期更久，原本以為2、3周就能回歸，卻拖到上月底才回歸球場，歸隊後也還沒太完整的訓練，現在就是「以賽代訓」，若以自己高標準來看，恢復狀況只有5成，但有「愈來愈好」。

身為中華隊最資深的後場指揮官，陳盈駿提到附加賽是賽季期間，「第一次這情況，很特別。」儘管今天中華隊全員才到齊，明天晚上7點就要迎戰關島，陳盈駿認為成員間都有一定默契，隊總教練圖齊的體系也不陌生，大致上沒太大問題。

上階段因踝傷無法與會，陳盈駿透露看到中華隊擊敗菲律賓，內心也十分激動、振奮，尤其看到許多球員都挺身而出，像是林庭謙、阿巴西到最後階段的盧峻翔，「圖齊教練會設定不同戰術給不同球員去發揮特點，不會集中在某個人。」

中華隊年輕後場像是高錦瑋和關達祐都曾提到，想在中華隊中和陳盈駿學習，就算有傷在身也不想錯過難得機會，陳盈駿提到同是能仁家商「出品」的小學弟高錦瑋也滿眼笑意，笑說對能仁學弟「有私心」，學弟在刻苦環境下非常努力，去年瓊斯盃同隊後就很喜歡這位學弟，私下也會聊天，期許「小哥」持續進步，彼此互相學習、成長。