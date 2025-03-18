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籃球／胡瓏貿加入中華隊集訓 1周3戰分享對戰關島經驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
胡瓏貿向國家隊報到參與集訓，備戰亞洲盃資格賽外卡賽。圖／高雄全家海神隊提供
胡瓏貿向國家隊報到參與集訓，備戰亞洲盃資格賽外卡賽。圖／高雄全家海神隊提供

TPBL高雄全家海神隊明星前鋒胡瓏貿左肩傷勢恢復漸入佳境，在結束周日比賽後，昨天馬不停蹄向國家隊報到加入集訓，本周將面臨一周三戰，幫助國家隊力拚亞洲盃門票，他4年前亞洲盃男籃資格賽附加賽也曾兩度對戰關島，也分享對戰經驗。

胡瓏貿目前左肩傷勢已有好轉，雖然仍在持續復健，但比賽、對抗強度已漸入佳境，前役出賽攻城獅攻下本季新高21分，這次外卡賽也將會是中華隊重要的禁區戰力。

2021年FIBA關島亞洲盃男籃資格賽附加賽，胡瓏貿就曾兩度交手關島，他指出包括對中國大陸拿下32分的39歲歸化洋將衛斯里（Tai Wesley）以及效力雲豹的羅斯（Earnest Ross Jr），都是看防重點，「衛斯里、羅斯等幾名主力，如果能看守住重點球員，贏球機會就會大得多。」

上一階段僅輸南韓1分的泰國，本次林泰樂與德泰混血中鋒布魯尼（Martin Breunig）缺陣，但幾位班底摩根（Moses Morgan）、利許（Frederick Lish）仍在，陣容不容小覷，對於相對陌生的泰國，胡瓏貿表示，也將按照教練團的情蒐與設定，希望能在主場拿下勝利。

胡瓏貿19日、21國家隊出賽，22日則將回歸母隊代表海神作客夢想家主場，自己也做好準備，面對一周三戰密集賽程，「國家隊是重責大任，希望幫助中華隊拿下每一場勝利，前進亞洲盃。」

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